РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. В парках подмосковных Люберец 18 августа состоится очередной фестиваль красок, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Приглашаем вас в воскресенье, 18 августа, на красочную развлекательную программу. Она пройдет одновременно на территории двух парков – Центрального и «Наташинские пруды», – говорится в сообщении.

Участников фестиваля ждет музыка, яркие краски и бумажное шоу. Начало фестиваля в обоих парках в 16:00.