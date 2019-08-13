РИАМО – 13 авг. Желающим перейти на осознанное потребление стоит иметь в виду, что одноразовая упаковка не является экологичной, будь она сделана из пластика, бумаги, кукурузного крахмала или любого другого растительного сырья, сообщается в Instagram-аккаунте Greenpeace России.

«В конце прошлой недели сервис «Яндекс.Еда» объявил, что предложит партнерским ресторанам использовать экоупаковку — такие рестораны отметят в приложении специальным значком. Под видом экоупаковки предлагают контейнеры из комбинированного картона (вероятно, с пластиковым напылением) и посуду PLA-пластика (полилактида)», - отметили экологи.

По их словам, PLA-пластик действительно производят из растительного сырья, например, из кукурузы, а не из нефтепродуктов. При промышленном компостировании этот материал может разложиться до углерода, воды и минеральных солей.

«Ключевое слово здесь: промышленное компостирование, об этом говорит и Vegware, компания-производитель. Проблема в том, что в России почти нет промышленного компостирования, а клиенты даже если захотят, не смогут грамотно утилизировать одноразовые контейнеры», - отмечается в материале.

Если такую «экопосуду» отправить в обычное мусорное ведро и отвезти на обычный полигон, то никакой обещанной за 8-12 недель переработки тары в компост не произойдет. Без специальных условий, которые обеспечивает промышленное компостирование, растительный пластик со временем разложится так же, как и картофельная кожура — с образованием свалочных газов и метана, который ответственен за изменение климата.

Еще одна проблема одноразовых вещей заключается в том, что на их производство тратят ресурсы планеты, а через минуту использования они становятся мусором и не возвращаются в оборот.

«Дерево не для того росло 50 лет, чтобы из него сделали одноразовый картонный контейнер и отправили на свалку», - отметили экологи.

При этом они подчеркнули, что доставка еды может быть экологичной, если использовать многоразовые контейнеры. Так, например, делают в Портленде и Сан-Франциско - там клиенты могут получать заказы в многоразовом контейнере и сдают их обратно.