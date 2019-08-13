РИАМО - 13 авг. В Центральной избирательной комиссии 14 августа в 13:00 состоится предметное обсуждение выборов в депутаты Мосгордумы, в котором примут участие, в том числе критики и экспертный совет, сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Завтра у нас заседание в 11:00, но мы его быстро проведем, в 13:00 у нас очень широкое, большое мероприятие, которое будет транслироваться в интернете. Мы собираем весь наш научный экспертный совет, всех критиков наших для того, чтобы (собрать - ред.) всех, у кого есть позиция именно по ситуации, связанная сейчас с выборами в Мосгордуму. Будем предметно обсуждать. Мы все заинтересованы в поиске истины, в поисках оздоровления избирательной системы», - сказала Памфилова в ходе заседания.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Ивана Кульнева, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.