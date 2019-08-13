РИАМО - 13 авг. На востоке столицы построят пешеходный переход через Малое кольцо Московской железной дороги (Московское центральное кольцо), говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В скором времени на востоке столицы появится внеуличный пешеходный переход через Малое кольцо Московской железной дороги, который свяжет районы Метрогородок и Богородское в створе 3-го проезда Подбельского в сторону Пермской улицы», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Запроектированный пешеходный переход будет состоять из двух павильонов – северного и южного. Общая длина перехода составит 139,2 метра, а ширина прохожей части – три метра.

Для доступа пешеходов предусматривается устройство лестничных сходов и установка лифтового оборудования. По обеим сторонам лестничных сходов предполагается установка поручней из нержавеющей стали. Над основными входами вдоль фасадов установят козырьки.

В вестибюлях предполагается размещение диспетчерской и помещения для лифтового оборудования. Кроме того, в южном вестибюле появятся аппаратная и электрощитовая.