РИАМО - 13 авг. В детском саду №18 подмосковной Дубны завершились работы по замене асфальтового покрытия, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В нынешнем году в четырех учреждениях дошкольного образования Дубны заменили асфальт.

«Еще в одном детском саду Дубны закончились работы по замене асфальтового покрытия. В дошкольном образовательном учреждении №18 «Мишутка» закончен долгожданный ремонт», – говорится в сообщении.

На этом благоустройство не заканчивается – в ближайшее время будут проведены работы по замене ограждения и ремонту крылец. Также в помещениях садика скоро начнется замена старых окон на новые.