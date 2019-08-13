РИАМО – 13 авг. Представители совета по правам человека просят Генеральную прокуратуру РФ проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля, члены СПЧ не выявили свидетельств того, что несанкционированное шествие сопровождалось массовым применением насилия, сообщается на официальном сайте совета.

Председатель СПЧ при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов во вторник обратился с просьбой к Генпрокурору проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках. В письме в адрес Юрия Чайки отмечается, что СПЧ уделяет пристальное внимание сбору и анализу информации о состоянии дел с реализацией предусмотренного статьей 31 Конституции РФ права граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

«Предметом пристального внимания были, в том числе, и события, связанные с проведением несогласованных публичных мероприятий 27 июля и 3 августа 2019 года», – говорится в сообщении.

Члены СПЧ исходят из правовых позиций Конституционного суда РФ, по которым реализация права на митинги и демонстрации «не исключает протестного характера таких публичных мероприятий, который может выражаться в критике как отдельных действий и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, так и проводимой ими политики в целом» (постановление КС РФ от 18 июня 2019 года № 24-П).

Кроме того, совет учитывает прецедентную практику Европейского суда по правам человека, исходящую из понимания того, что власти должны проявлять определенную толерантность по отношению к мирным собраниям даже тогда, когда последние нарушают некоторым образом обыденную жизнь и создают уличные помехи.

Также государство должно воздерживаться от применения произвольных мер, которые способны нарушить право на мирные публичные акции.

«С учетом изложенного выше серьезную озабоченность ряда членов совета вызвала информация о возбуждении Следственным комитетом Российской Федерации по обстоятельствам, связанным с событиями 27 июля 2019 года, уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ «Массовые беспорядки», – дополняется в материале.

В результате анализа сведений, полученных как в ходе личного наблюдения, так и мониторинга информационных ресурсов, члены СПЧ не выявили свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27 июля сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия. По сведениям ГУ МВД России по Москве, за медицинской помощью обратились только 12 граждан и два сотрудника Росгвардии. При этом полицией не предоставлены сведения о том, что повреждения граждан были получены от участников массового мероприятия.

Не было обнаружено членами СПЧ и следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ.

При значительном числе задержанных граждан (по имеющимся в распоряжении совета по правам человека данным, 1431 человек) членами совета не было выявлено ничего, даже отдаленно напоминавшего события 9 июня 2002 года, произошедших после проигрыша национальной сборной в матче с Японией в ходе чемпионата мира по футболу.

Действительно тогда в центре столицы толпа забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади, в результате чего пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы (в том числе, 16 сотрудников милиции), а один человек скончался от ножевых ранений.

«Ряд членов совета высказывают обоснованные сомнения в том, что процессуальная проверка, предшествовавшая принятию решения о возбуждении данного уголовного дела, была проведена квалицированно и тщательно», – подчеркивается в материале.

В связи с этими обстоятельствами председатель СПЧ попросил Генерального прокурора России дать указание изучить качество подготовки материалов проверки, послуживших основанием для возбуждения данного уголовного дела.

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