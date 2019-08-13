РИАМО - 13 авг. Ученик из подмосковных Мытищи стал победителем чемпионата мира по судомодельному спорту, который проходил в итальянском городе Тревизо, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Обучающийся объединения «Судомоделирование» муниципального бюджетного учреждения допобразования «Станция юных техников» с 1 по 10 августа участвовал в чемпионате и первенстве мира по судомодельному спорту в городе Тревизо и стал чемпионом мира в классе F1V3,5.

«Поздравляем победителя и его тренера-преподавателя, мастера спорта международного класса Митрошкина Анатолия Александровича!» – говорится в сообщении.