РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Активные жители подмосковных Люберцы могут принять участие в суперконкурсе и выиграть велосипед для прогулок в лесу, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Первого августа в Московской области стартовала эколого-туристическая акция «Зеленое кольцо Подмосковья», в рамках которой объявлен суперконкурс.

«Его участники должны разместить в своих Instagram-аккаунтах фото на тему экоответственного отдыха в лесах Подмосковья. К данному фото надо написать комментарий о пользе отдыха на природе и важности сохранения в чистоте лесов, а также поставить хештег #наоднойчистоте», – говорится в сообщении.

Конкурс продлится до 31 августа.

«Девять человек получат фитнес-браслеты, а лидеру, набравшему наибольшее количество лайков к своему фото до 31 августа, вручат велосипед для прогулок в лесу», – говорится в сообщении

Победители будут определены 1 сентября.