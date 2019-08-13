РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В Подольске сотрудники полиции задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 45-летнего подольчанина. Он рассказал, что неизвестный в торговом зале магазина в одном из домов на улице Машиностроителей похитил мобильный телефон, причинив материальный ущерб в размере более 19 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.