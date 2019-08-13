РИАМО - 13 авг. Центральная избирательная комиссия РФ отказалась зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Ивана Кульнева, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Рабочая группа ЦИК ранее рекомендовала не регистрировать всех троих кандидатов в депутаты столичного парламента.

«Центральная избирательная комиссия постановляет принять к сведению информацию рабочей группы о жалобе <…> Кульнева на решение Московской городской избирательной комиссии, на решение окружной избирательной комиссии и прекратить ее рассмотрение», – сказала член ЦИК РФ Майя Гришина.

Ранее член Центризбиркома РФ Антон Лопатин сообщил, что в подписных листах у Кульнева, который выдвигался по 23-му избирательному округу, нашли рекордное количество умерших людей – около 70 «мертвых душ».

Кроме того, члены ЦИК РФ отказали в регистрации кандидатам Геннадию Гудкову, который выдвигался по второму избирательному округу, и Александру Соловьеву по третьему округу.

«Мне бы хотелось, чтобы вы, молодые, действительно преобразовывали то, что надо преобразовывать. Хотелось бы это как человеку, но как чиновник в данном случае все мое желание упирается в действующее законодательство. Мы хотим видеть вас – молодых, амбициозных, способных к преобразованию, но есть закон. Мы согласны с тем, что надо менять многие вещи. Мы тоже этим занимаемся», – добавила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.