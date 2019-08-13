РИАМО - 13 авг. В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в совершении кражи из гипермаркета, воры попались на кассе самообслуживания, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.
Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Одинцовскому городскому округу получили сообщение о том, что в гипермаркете в селе Юдино сработала сигнализация. Экипаж группы задержания незамедлительно выехал по сигналу «Тревога» к охраняемому магазину.
«На месте сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, которые пронесли через кассу самообслуживания неоплаченный товар. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они оплатили не весь товар, лежащий в корзине», – отмечается в сообщении.
По итогам проверки было выявлено несоответствие кассового чека их покупкам более чем на 12 тысяч рублей. Задержанными оказались местные жители, их передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
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