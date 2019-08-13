РИАМО – 13 авг. В связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге в августе произойдет ряд изменений в расписании аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», а также между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, на Внуковском направлении изменения в расписании произойдут в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 августа.

«Будут отменены поезда отправлением в 23:00, 0:00, 6:00, 7:00, 8:00 в обе стороны. Поезд отправлением в 9:00 из Внуково отправится на 5 минут позже и прибудет в Москву в 9:45», – отмечается в сообщении.

В ночь с 18 на 19 августа произойдет отмена рейсов в 21:00, 22:00, 23:00, 0:00 и 6:00 в обе стороны.

В направлении «Домодедова» аэроэкспрессы проследуют с незначительными изменениями в расписании в некоторые дни.

«Утром 17 августа аэроэкспресс отправлением с Павелецкого вокзала в 6:30 отправится на 10 минут раньше, в 6:20. Поезд из аэропорта в 8:30 утра отправится на 5 минут позже. Некоторые рейсы в ночь с 16 на 17 августа проследуют платформу «Верхние Котлы» по второму пути», – добавляется в материале.

В ночь с 17 на 18 августа также произойдут незначительные изменения в расписании, некоторые поезда отправятся раньше. Также изменения расписания на Домодедовском направлении произойдут и в ночь с 18 на 19 августа. При этом отклонения от графика не будут превышать 15 минут.

В ночь с 19 на 20 августа поезда отправлением в 0:30 из «Домодедова» также отправится и, соответственно, прибудет на 5 минут позже.

Кроме того, 16 августа изменен график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении.

«15 и 16 августа с 10:30 до 16:00 между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево «будет организовано автобусное сообщение», – уточняется в пресс-релизе.

Пассажиров просят заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.

Получить актуальную информацию о графике движения поездов и о правилах проезда можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», позвонив по телефонам горячей линии: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

«Аэроэкспресс» приносит извинения за доставленные неудобства.