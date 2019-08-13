РИАМО – 13 авг. По всей стране развернут более 3,5 тысяч площадок в рамках фестиваля «Ночь кино», сообщил журналистам во вторник исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

«В 2019 году «Ночь кино» пройдет более чем на 3,5 тысячах площадок во всех регионах России. Это рекорд. Для сравнения в 2018 году акция проходила на 3,2 тысячи площадок, в 2017 году на 2,5 тысячах, в 2016 году – на 1,8 тысячи площадок», – сказал Тельнов.

В Москве организуют около 130 площадок, на которых пройдут кинопоказы, встречи с деятелями искусств и экскурсии.

«Ночь кино» состоится 24 августа.

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