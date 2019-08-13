РИАМО - 13 авг. 11 подмосковных спортсменов отстоят честь региона на чемпионате России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Татарстане, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Серия соревнований пройдет с 14 по 20 августа в поселке Мирный. Представителям Подмосковья предстоит сразиться в упражнениях по стрельбе из малокалиберной винтовки в трех положениях и положении лежа, а также стрельбе из произвольного пистолета.

«В этом году подмосковные стрелки демонстрируют успешное выступление на всероссийских и на международных соревнованиях. В феврале с чемпионата страны наши спортсмены привезли четыре награды высшей пробы», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что на II Европейских Играх в Минске представители Московской области также показали достойный результат, завоевав две бронзы и одно золото.

За сборную России в этот раз выступят Антон Аристархов, Тимур Ахмеджанов, Дарья Болдинова, Полина Хорошева, Мария Иванова, Роман Маилков, Егор Исмаков, Софья Никулина, Маргарита Ломова, Ольга Щербакова и Кира Михайлова.