РИАМО - 13 авг. Следователи организовали проверку по информации СМИ о нарушении жилищных прав граждан-дольщиков и превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Лобни, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В эфире одного из федеральных каналов во вторник вышел сюжет о нарушении жилищных прав дольщиков в подмосковной Лобне. Несколько лет граждане не могут заселиться в купленные квартиры в строящемся жилом комплексе «Батарейный», так как строительство якобы осуществлялось без разрешенной документации и с превышением этажности.

«В сюжете сообщается о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации города Лобня, которые в своих интересах не признают недостроенный объект проблемным, что позволило бы найти инвесторов для осуществления дальнейшего строительства дома», – говорится в сообщении.

Следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.