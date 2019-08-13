РИАМО - 13 авг. Прорыв сетей водоснабжения произошел на Раушской набережной в столице в ходе гидравлических испытаний, вытекание воды прекращено, территория огорожена для дальнейшего контроля ситуации, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Произошло повреждение при проведении гидравлических испытаний. В 13:30 участок уже был перекрыт, а вытекание прекращено, никакого провала нет. Там выбило крышку люка и произошло вытекание воды. <…> Пострадавших не было, и сейчас (ситуация - ред.) опасности не представляет, потому что крышку укрепили и все поставили на место», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте прорыва водопровода по-прежнему стоят ограждения для дальнейшего контроля ситуации. Их планируют убрать до завтрашнего дня.

«По адресу: Раушская набережная, 32, проходят гидравлические испытания в рамках плановых работ. Участок выведен из эксплуатации 12 августа для расхолаживания теплоносителя. После остывания до 40 градусов было начато постепенное увеличение давления, в результате выявлено технологическое нарушение на сетях. После этого давление сразу было снижено, выбивание на поверхность прекратилось», - пояснил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что на место происшествия оперативно прибыли две ремонтные бригады, ведутся работы по ликвидации нарушения.

Выявление подобных нарушений в летний период позволяет их устранить и предотвратить аварийные ситуации на теплосетях зимой, заключил собеседник агентства.