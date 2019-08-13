РИАМО – 13 авг. В новой Москве готовится к вводу детский сад, который сможет принять 305 малышей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возводится вблизи деревни Столбово за счет средств инвестора. Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Ведется итоговая проверка, которая завершится 30 августа. После устранения замечаний, выявленных в ходе итоговой проверки, будет решаться вопрос о сдаче объекта. Здание планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале. Новый детский сад обеспечит местами юных новоселов строящегося жилого микрорайона», – заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Трехэтажное здание дошкольного образовательного учреждения будет отвечать всем современным требованиям. Групповые ячейки будут расположены отдельными блоками, в составе каждой ячейки предусмотрены раздевалки, игровые, буфетные и спальные комнаты.

В детском саду оборудуют зал для музыкальных занятий с кладовой для хранения инвентаря, два физкультурных зала с кладовыми, а также две кружковые комнаты, медкабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.

На территории также обустроят 13 игровых площадок с теневыми навесами, физкультурную площадку с покрытием из резиновой крошки. Кроме того, предусмотрена установка шумозащитного экрана.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам детского сада вблизи деревни Столбово привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Антосенко.