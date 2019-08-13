РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе рейда выявили одного нелегального таксиста, дело на него передадут в суд, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в микрорайоне Климовск представители министерства транспорта Московской области совместно с сотрудниками местного отдела полиции и представителями территориального управления провели рейд по выявлению автовладельцев, не имеющих при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.

«В рамках мероприятий выявлен один автовладелец, не имеющий при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Составлены документы о совершении административных правонарушений Кодекса РФ об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Дело будет передано в суд.