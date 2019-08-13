РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. В микрорайоне Климовск Подольска возле четырех домов обрезали ветви деревьев, закрывающие свет, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Планомерно на придомовых территориях в микрорайоне Климовск управляющая организация МУП «СЕЗ» производит обрезку деревьев. В частности, такая работа выполнена на улице Симферопольская, 15; Мичурина, 2; Школьная, 31; Рощинская, 16», – говорится в сообщении.

УК отметила, что когда жители много лет назад сажали маленькие деревца, благоустраивая свои дворы, они не думали, что через годы деревья разрастутся и будут мешать, загораживая свет. Теперь же они обращаются в управляющую организацию с просьбой опилить мешающие ветки.