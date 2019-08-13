РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. Контейнерную площадку между домами на улице Новотушинской в подмосковном Красногорске очистили от навалов мусора по просьбам жителей, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В деревне Путилково расчистили от мусорного навала контейнерную площадку между домами №№2 и 3 по улице Новотушинской», – говорится в сообщении.

Администрация муниципалитета оперативно взяла ситуацию на контроль.

«В выходные произошел коллапс с вывозом мусора, один из немногих случаев за весь период взаимодействия с Рузским регоператором на данной территории. Администрация среагировала на жалобы жителей», – отметил начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов.

Долг управляющей компании ООО «УК Август ЖКХ» перед регоператором составляет порядка 3 миллионов рублей, именно из-за неуплаты отказываются вывозить мусор.

«Не копите долги за коммунальные услуги, оплачивайте счета вовремя!» – заключается в сообщении.