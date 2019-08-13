РИАМО - 13 авг. В столице планируют проработать вопрос для размещения в новой Москве площадки под кинодекорации, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Возникали интересные предложения по созданию кинополигона. Например, сейчас у нас заканчиваются съемки фильма «Последний богатырь - 2», на севере города построена огромная декорация, но съемки заканчиваются, и она будет снесена», - сказал Кибовский.

По его словам, мэр города Сергей Семенович Собянин дал поручение подобрать какую-то хорошую территорию, особенно в новой Москве, которая бы избавила наших кинематографистов от необходимости демонтажа декораций, так как это еще и лишние расходы.

Он отметил, что площадка может впоследствии превратиться в кинопарк с инфраструктурой.