РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. В подмосковных Люберцах стартовала акция «Собери ребенка в школу», принять участие в ней могут все неравнодушные жители округа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Акция продлится до 30 августа. Целью акции является сбор канцелярских принадлежностей для школьников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Желающие оказать помощь могут приобрести канцелярские принадлежности и передать их в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Люберцы», – говорится в сообщении.

Сдать вещи можно по адресу: Октябрьский проспект, дом 190. По всем вопросам обратиться можно по телефону: 8(498)553-99-61; 8(495)554-11-13.