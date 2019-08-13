РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 авг. Спасатели в подмосковном Королеве вытащили мужчину из сбросного колодца теплосети, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

В ночь на вторник на обочине Ярославского шоссе в городском округе Королев 21-летний мужчина попал в сбросный колодец. В 1:30 о происшествии сам пострадавший сообщил через систему-112, также он сообщил, что из-за травм сам выбраться не может.

«По прибытию к месту вызова спасатели осмотрели место происшествия и оценили обстановку. Глубина люка составляла примерно два метра. Молодой человек при падении получил травмы, из-за которых с трудом мог передвигаться. При осмотре у него было выявлено подозрение на ушиб ребер, бедра и вывих ноги. Спасатели спустились в колодец и на месте оказали первую помощь. Пострадавшему пришлось зафиксировать повреждения. Далее при помощи спасательного щита и спасательной веревки подняли его на поверхность», – сказала Кузнецова.

После извлечения пострадавшего из колодца, спасатели произвели его эвакуацию к месту стоянки автомобиля скорой медицинской помощи и передали дежурной бригаде медиков.