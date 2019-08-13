РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. Жители Подольска подали 243 проекта на губернаторскую премию «Наше Подмосковье», всего в их реализации участвуют 1 562 человека, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подача заявок на ежегодную губернаторскую премию «Наше Подмосковье» - 2019 и их регистрация завершились 4 августа. В нынешнем году проекты на присуждение премии подавались в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». При этом каждый соискатель мог подать только один проект. По данным сайта премии, более всего проектов подали в номинации «Творчество и духовное наследие».

«Жители Подольска направили на рассмотрение совета по присуждению премии 243 проекта, всего в их реализации участвуют 1 562 человека. Именно вовлеченность активистов в развитие проекта и наличие инициативной группы является одним из критериев оценки», – говорится в сообщении.

Через две недели, 26 и 27 августа, в Подольске начнется презентация проектов авторами, данный этап является обязательным условием для участия в конкурсе. Мероприятия будут проходить в концертном зале администрации по адресу: Подольск, улица Кирова, 4. Записаться на презентацию можно у сотрудников отдела социальных коммуникаций администрации по телефону: 8(496)755-57-70.

С момента старта губернаторской премии «Наше Подмосковье» в 2013 году на сайте наше-подмосковье.рф зарегистрировались 6 950 жителей Подольска, по данному показателю муниципалитет находится на восьмом месте в Подмосковье.

У премии четыре этапа в 2019 году: с 3 июня по 4 августа подача заявок на соискание и присоединение членов инициативной группы проекта на сайте премии; с 12 августа по 20 сентября – участие заявителей в обязательных презентациях проектов; с 21 сентября по 31 октября – работа совета по присуждению ежегодных премий, проверка заявок на соответствие требованиям и оценка проектов; 4 ноября состоится торжественная церемония награждения.