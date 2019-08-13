РИАМО - 13 авг. Средний балл поступающих в подмосковные вузы традиционно высокий – 73 балла по педагогическим специальностям, 71 – по техническим, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Подмосковье завершается приемная кампания в высшие учебные заведения. Средний балл поступающих на обучение по педагогическим специальностям в вузы региона составил 73 балла, а по техническим – 71 балл», – сказала Забралова.

Она уточнила, что вузы региона пользуются большим спросом среди абитуриентов. По последним данным, в них зачислили уже свыше 2,5 тысяч студентов.

«В этом году средний балл поступающих в вузы традиционно довольно высокий: 75 баллов имеют поступающие в Московский государственный областной университет, 74 балла – Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве, 72 балла – в университет «Дубна», – перечислила Забралова.

Она добавила, что более 70 баллов у тех, кто поступает в Технологический университет в Королеве и социально-гуманитарный университет в Коломне.

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