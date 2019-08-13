РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В микрорайоне Львовский Подольска начали подготовительные работы для установки детской площадки на Больничном проезде и комплексного благоустройства двора, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках подготовительных работ к комплексному благоустройству дворовой территории в микрорайоне Львовский на улице Больничный проезд у домов №№1, 2, 3 Подольский комбинат благоустройства начал опиловку и спиливание деревьев для дальнейшего устройства детской игровой площадки», – говорится в сообщении.

Также жителям напомнили, что на портале «Добродел» до 25 августа проходит голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году.