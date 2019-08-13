РИАМО - 13 авг. Столичные власти увеличили размер премий молодым ученым с 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«На заседании <…> президиум правительства Москвы принял постановление, которое увеличивает размер премий правительства Москвы молодым ученым с 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Премии правительства Москвы присуждаются молодым ученым с 2013 года. Исследователи и разработчики не старше 36 лет (доктора наук – до 40 лет – ред.) могут принимать участие в конкурсе на соискание премий как индивидуально, так и в составе научного коллектива.

В 2018 году число премий увеличили с 33 до 50. Также было снято ограничение по количеству кандидатур, выдвигаемых от одной организации.

Премии присуждаются по 22 номинациям. В области исследований – 11 номинаций, в области разработок – 11 номинаций. За шесть лет на соискание премии подано 2840 заявок. Лауреатами премии стали 267 молодых ученых.