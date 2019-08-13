РИАМО - 13 авг. Команда журналиста Сергея Доренко запустила новый проект, который будет действовать на базе двух Telegram-каналов – «Расстрига» и «Подъем», «Подъем» является бывшим каналом радио «Говорит Москва», но больше не относится к радиостанции, соответствующее заявление опубликовано в канале «Подъем».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в столице 9 мая, когда ехал по оживленной дороге на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что журналист скончался в результате разрыва аорты. Должность главного редактора радиостанции получил известный телеведущий Роман Бабаян.

«В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет. Среди них его заместители, редакторы новостей и ведущие эфира. Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио «Говорит Москва» в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко», – говорится в заявлении.

«Подъем» – это бывший канал радио «Говорит Москва», который больше не имеет отношения к радиостанции.

«Он принадлежал сотрудникам Сергея, и мы продолжим работать на этой площадке. Здесь будут оперативные новости, эксклюзивы, репортажи, фото и видеоматериалы. В общем все то, что вы уже привыкли тут видеть», — добавляется в заявлении.

В Telegram-канале «Расстрига» команда Доренко будет публиковать эксклюзивные тексты политологов и журналистов, интервью, лонгриды, цитаты и видео Доренко. Журналисты также анонсировали выход книги с высказываниями Доренко, в которой будут собраны цитаты из Telegram-канала.