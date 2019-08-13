РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Жители подмосковных Люберец получат платежные документы за июль 15 августа, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

«Обращаем внимание жителей Люберец - клиентов МосОблЕИРЦ на изменение сроков доставки единых платежных документов в августе 2019 года. В июле текущего года жители Люберец получили первые платежные документы от МосОблЕИРЦ. Ожидается, что жители Люберец получат платежные документы с начислениями за июль 15 августа», - говорится в сообщении.

В настоящий момент расчетный центр совместно с управляющими компаниями продолжает работу по передаче и выверке большого массива информации. Данные по 94 тысячам лицевых счетов загружаются в единую расчетную систему МосОблЕИРЦ, проверяются и при необходимости актуализируются. В связи с этим привычные сроки доставки квитанций в августе меняются.

Для жителей Люберец доступны номера телефонов МосОблЕИРЦ: 8(499)322-46-12 и 8(499)322-46-21, по которым можно проконсультироваться в связи с расчетами, начислениями, сроками доставки ЕПД и другим вопросам. Телефоны работают ежедневно с 08:00 до 22:00.

«МосОблЕИРЦ приносит извинения жителям Люберец в связи с изменением сроков доставки платежных документов и рекомендует оплатить ЕПД до 25 августа. Оплата, произведенная позже рекомендованного срока, будет учтена в следующем расчетном периоде», – заключается в материале.