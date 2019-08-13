РИАМО - 13 авг. Около 70 «мертвых душ» обнаружили в подписных листах у кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Кульнева, что является рекордным количеством по сравнению с другими незарегистрированными кандидатами, сообщил во вторник член Центризбиркома РФ Антон Лопатин.

«У вас (кандидата Ивана Кульнева – ред.) в подписных листах было найдено 70 умерших людей. Он абсолютный рекордсмен», – сказал Лопатин в ходе заседания ЦИК РФ.

Во вторник члены ЦИК РФ на заседании рассмотрят три жалобы на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы – Ивана Кульнева, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции.

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