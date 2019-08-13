РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. В микрорайоне Климовск Подольска в честь 80-летия специальной пожарно-спасательной части №15 специального отдела №4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» в ДК имени 1 Мая прошло торжественное собрание, на котором отметили более 60 ветеранов и членов личного состава юбилейными знаками, благодарственными грамотами и медалями, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник части.

«В микрорайоне Климовск в ДК имени 1 Мая торжественно наградили юбилейными знаками к 80-летию специальной пожарно-спасательной части №15 специального отдела №4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» около 30 ветеранов и 30 членов личного состава. Медали «370 лет пожарной охране» получили начальник пожарно-спасательной части №15 Евгений Буркин и его заместитель Сергей Шиврин», – сказал сотрудник части.

По его словам, также руководители 16 предприятий, пожарной охраной в которых занимается спецчасть №15, получили благодарственные письма. После торжественной части прошла пожарная эстафета, в ходе которой сотрудники части показывали свое мастерство, заходя в теплодымокамеру, подавали стволы, поднимались по штурмовой лестнице, занимались спасением пострадавшего и работали гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

«С 1939 года пожарная часть №15 это особый коллектив – слаженный, грамотный, который всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Коллеги, искренне поздравляю вас с этой датой. Благодарен всем ветеранам и всему действующему коллективу за то, что вы есть, за то что трудитесь на благо Отечества. От лица управления №3 поздравляю вас с этой юбилейной датой и желаю вам и вашим близким тепла, уюта, добра и счастья», – сказал начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» полковник внутренней службы Сергей Захаров.

Самостоятельная военизированная пожарная команда по охране патронного завода была создана приказом НКВД СССР №00935 от 13 августа 1939 года на базе профессиональной пожарной команды.