РИАМО - 13 авг. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина на недопуск к участию в выборах в Мосгордуму, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд рассмотрит административное заявление Сергея Митрохина об оспаривании решения Окружной избирательной комиссии по выборам в депутаты Московской городской думы», – сказал собеседник агентства.

Митрохин выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, куда входят районы Арбат, Пресненский район и Хамовники. Окружная избирательная комиссия в июле отказалась его регистрировать кандидатом, так как в собранных подписях избирателей выявили большой процент брака.

При повторном рассмотрении ОИК также отказала в участии Митрохина в выборах. Тогда политик решил обратится в суд.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова вновь прошла согласованная акция оппозиции, после нее в центре столицы состоялась несанкционированная «прогулка».