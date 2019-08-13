РИАМО – 13 авг. Доля некачественной и фальсифицированной продукции в магазинах России составляет от 40% до 60%, это проблема наиболее остро стоит в молочной и мясоперерабатывающей отраслях, сообщил журналистам во вторник сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

«За прошедшие пять лет мы можем свидетельствовать, что происходит количественное замещение продуктов, но не качественное. За последние пять лет качество продуктов не повысилось. С 2013 года Союз потребителей проводит исследования, мониторинг качества товаров на полках магазинов. Доля фальсифицированных продуктов варьируется от 40% до 60%», - сказал Борисов.

Он добавил, что больше всего фальсификата выявляют среди молочной продукции - доля некачественного товара в этой отрасли доходит до 60%. Также в антилидерах – мясопереработка, здесь некачественных продуктов около 50% от общего объема.

Ранее разработчики системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab, которая применяется в магазинах, рассказали о предпочтениях воров. Оказалось, что чаще всего с витрин похищают колбасы, сыры, конфеты и алкоголь. Из косметики злоумышленники чаще всего крадут лак для ногтей, тушь и губную помаду.