РИАМО – 13 авг. Две транспортные развязки появятся в Химках, контракт на строительство Репинской развязки планируют подписать до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Разработкой многоуровневой, так называемой Репинской, развязки в Химках занимается одна из ведущих российских компаний по комплексному проектированию мостов и транспортных сооружений.

«Новый объект городской инфраструктуры появится на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Репинская развязка – проект, имеющий особое значение для жителей Химок. Данный участок дороги свяжет два крупных района городского округа», – отмечается в сообщении.

Сейчас старые и новые Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой. На единственной транспортной артерии, соединяющий эти жилые массивы, в часы пик возникают заторы.

Планируется, что количество полос на Репинской развязке будет варьироваться от двух до пяти. Двухуровневая развязка общей протяженностью 3,5 километра с эстакадой через Ленинградское шоссе соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Протяженность путепровода составит около 700 метров.

«Контракт на строительство будет подписан до конца года. Приступят к возведению развязки в первом квартале 2020 года. А завершить работы над проектом планируется в 2021 году. Стоимость строительства Репинской развязки оценивается в сумму порядка 2 миллиардов рулей. Финансирование идет из областного и федерального бюджетов», – подчеркивается в пресс-релизе.

Транспортную развязку в Химках строят по поручению президента РФ Владимира Путина. О необходимости решения проблемы сообщения между новыми и старыми районами в Химках ему рассказали сотрудники расположенного в городском округе НПО «Энергомаш».

Кроме того, на территории городского округа Химки будет построена еще одна развязка на пересечении Куркинского, Международного и Машкинского шоссе с Ленинградским шоссе.

Завершить проектирование объекта планируется в конце 2020 года. Дорога пройдет в районе кругового перекрестка с Новосходненским шоссе и выезда на Ленинградское шоссе.

«Строительство развязки позволит исключить пересечение транспортных потоков в одном уровне с пятью дорогами, увеличит пропускную способность и обеспечит безопасное движение автотранспорта на всем участке, а также обеспечит дополнительный разворот в сторону Москвы», – резюмируется в материале.