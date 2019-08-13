РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 авг. В подмосковном Красногорске с начала текущего года произошло 285 пожаров, в результате которых погибли 4 человека, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Отдел надзорной деятельности по городскому округу Красногорск сообщает, что за истекший период с начала 2019 года на территории Красногорска произошло 285 пожаров, на которых погибло 4, а пострадало 2 человека», – говорится в сообщении.

Распространенной причиной возникновения пожаров является детская шалость с огнем.

«Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых: на стройках, в чердаках, подвалах, вблизи, надворных построек. При этом сами виновники получают тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут», – добавляется в сообщении.

В материале подчеркивается, что необходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички или иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей, и, по возможности, не оставлять детей без присмотра надолго.