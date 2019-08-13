РИАМО – 13 авг. Московские врачи спасли женщину с ожогами от взорвавшихся в руках просроченных пиротехнических изделий, пациентке на пораженные участки пересадили ее собственную кожу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Мальчишек всегда интересует оружие, особенно если стреляет оно громко и с дымом. В одной подмосковной семье молодой папа не удержался и купил маленькому сыну игрушечный пистолет, «стреляющий» пиротехническими пистонами.

«Обрадованный мальчик, не без участия папы, развернул настоящие боевые действия вокруг дома, но наигравшись оставил пистолет, а боеприпасы в виде упаковки пистонов спрятал в ящик стола. Спустя несколько лет хозяйка семьи во время проведения уборки в доме находит эту упаковку и, не догадываясь что это такое, вскрывает ее», – отмечается в сообщении.

Эффекта, произведенного вскрытием упаковки с просроченными пиротехническими изделиями, не ожидал никто.

«Упаковка вспыхнула в руках молодой женщины, от пламени загорелась одежда. Совместными усилиями домочадцев огонь был потушен, но женщина получила тяжелый ожог пламенем», – уточняется в материале.

В ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева пострадавшую привез муж. Хирург при осмотре пациентки констатировал ожог пламенем первой, второй и третьей степеней на площади 33% поверхности тела и ожоговый шок.

«Такая травма представляет серьезную угрозу жизни, поэтому пациентка была немедленно госпитализирована в отделение ожоговой реанимации – чем раньше начинается проведение современной интенсивной терапии тяжелой ожоговой травмы, тем больше вероятность благоприятного исхода», – добавляется в сообщении.

Под наркозом пациентке провели хирургическую обработку ожоговых ран – одних только лекарственных препаратов для лечения шока и развивающейся острой токсемии переливалось внутривенно до восьми литров в сутки.

На третий день, когда стабилизировались гемодинамические показатели и восстановилась функция почек, пациентке выполнили хирургическое иссечение погибших поверхностных слоев кожи с использованием гидрохирургического скальпеля – высокотехнологичного специального хирургического инструмента, где роль скальпеля выполняет тончайшая и мощная струя жидкости, удаляющая погибшие ткани, но бережно относящаяся к жизнеспособным.

На подготовленные таким образом раны произведена трансплантация специально подготовленной лиофилизированной кожи, которая временно выполняет функции человеческой, защищая организм от инфекции, потери белка и стимулируя восстановление кожного покрова.

Завершающий этап хирургического лечения – трансплантация собственной кожи на те пораженные участки, где самостоятельное заживление невозможно.

«Лечение прошло успешно и для пациентки все закончилось благополучно, но врачи ожогового центра напоминают, что любые пиротехнические изделия, даже предназначенные для детских игрушек, требуют к себе серьезного отношения и тщательного соблюдения инструкции по применению», – резюмируется в пресс-релизе.