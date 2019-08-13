РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Две тысячи метров барьерного ограждения демонтировали для расширения магистрали М-5«Урал» до пяти полос на территории подмосковных Люберец, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы на участке трассы М-5 «Урал» ведутся работы по расширению дорожного полотна. Они выполняются в рамках запланированной реконструкции магистрали и строительства автодороги в объезд поселка Октябрьский.

«Работы по расширению дорожного полотна сейчас идут полным ходом. Здесь расчистили территорию площадью более 2 гектаров, демонтировали 2 тысячи метров барьерного ограждения, разобрали более 900 кубометров существующего дорожного покрытия и устроили земляное полотно», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что после реализации проекта появится современный участок магистральной дороги с расчетной скоростью 120 километров в час. Трасса М-5 «Урал» станет более безопасной и улучшит экологическую обстановку.

По словам Ружицкого, что в сентябре подрядная организация ООО «Трансстроймеханизация» начнет переустройство инженерных коммуникаций – кабельных линий связи и высоковольтных линий электропередач. Также планируется создать насыпь из песка с последующим устройством покрытия проезжей части площадью 35 тысяч квадратных метров.

Реализация проекта завершится расширением дороги до пяти полос в каждом направлении, при этом транспортные потоки будут разграничены пятиметровой разделительной полосой.

«Кроме того, на участке реконструкции установят барьерные ограждения и шумозащитные экраны, построят подземные пешеходные переходы. Все работы планируется завершить до конца 2021 года», – заключил Ружицкий.