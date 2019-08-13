РИАМО - 13 авг. Летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Московской области, завершится он 15 ноября, разрешения на добычу ресурсов и путевки на охоту можно получить прямо в охотничьих угодьях, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«В регионе начался самый большой летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Он стартовал во вторую субботу августа, то есть 10 числа. И продлится до 15 ноября», – сказал Разин.

Разрешения на добычу ресурсов и путевки на охоту можно получить прямо в охотничьих угодьях Подмосковья, которых на данный момент 64.

За охотниками будут следить и госорганы. Инспекторский состав в Подмосковье уже готов к проведению надзорных мероприятий, подготовлена и необходимая спецтехника.

«Из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день. Глухарь и тетерев – одна особь за сезон охоты на одно охотничье угодье. Тетерев, рябчик - две особи. Вальдшнеп – пять особей. Болотно-луговая дичь - 10 особей. Водоплавающая – пять, серая куропатка – две особи, перепел - 10 особей в сутки на одного охотника», - заключил Разин.

Нормы добычи обязательны к соблюдению всеми охотниками. Кроме того, они должны будут руководствоваться правилами охоты и техникой безопасности, а также соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в охотничьих угодьях региона.