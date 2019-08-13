РИАМО - 13 авг. Зрителей ждет особая программа в столичном кинотеатре «Иллюзион» в рамках акции «Ночь кино», центральным событием акции станет кинотеатральный перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя» в «Царицыне», сообщила журналистам во вторник директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Позволю себе сфокусироваться на одном объекте, который является нашей гордостью. Это кинотеатр «Иллюзион», который в этом году представит особенную программу и в большом, и в малом зале. Это будет (интересно – ред.) и детям, и подросткам, и современным молодым людям. И старое кино, и абсолютно современное», - сказала Любимова.

Центральным событием «Ночи кино» станет кинотеатральный перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя» режиссера Филиппа Григорьяна. Пройдет он в музее-заповеднике «Царицыно» внутри Большого дворца и Хлебного дома.

Как уточняется на официальном сайте акции, «Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

«Ночь кино» состоится 24 августа.