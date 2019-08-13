РИАМО - 13 авг. Презентация экспортного потенциала производителей Московской области состоится 24-28 сентября в Италии и Словении, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в деловой поездке. В рамках поездки будут организованы деловые встречи с представителями итальянского и словенского бизнес-сообщества и органами власти. Также участники делегации посетят ряд предприятий.

«Московская область активно наращивает объемы экспорта – по итогам прошлого года регион экспортировал товаров более чем на 7 миллиардов долларов. К 2024 году мы планируем увеличить этот показатель до 13 миллиардов долларов», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, подчеркнув, что правительство активно поддерживает развитие экспорта.

В 2019 году на мероприятия по программе поддержки малого и среднего предпринимательства и продвижения их товаров выделено 72 миллиона рублей. Эти средства позволят подмосковным предприятиям реализовать имеющийся экспортный потенциал.

Хромов также выделил основные производственные направления, которые уже сегодня готовы конкурировать на зарубежных рынках. Прежде всего это пищевая промышленность, производство электроники и оборудования.

«Комфортные инвестиционные условия, созданные в Подмосковье, позволяют региональным предприятиям выпускать продукцию, которая успешно конкурирует с импортными аналогами на только на российском рынке, но и за рубежом», – разъяснил зампред правительства региона.

Участники бизнес-миссии смогут компенсировать часть расходов благодаря поддержке Фонда ВЭД.