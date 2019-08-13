РИАМО - 13 авг. Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобы Ивана Кульнева, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать их в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

На заседании во вторник рабочая группа ЦИКа рекомендовала отказать в регистрации кандидатам Ивану Кульневу, который выдвигался по 23-му избирательному округу, Геннадию Гудкову (по второму избирательному округу) и Александру Соловьеву (по третьему избирательному округу).

«Это не последняя кампания. Она полезна другим кандидатам и им на будущее, если они серьезно намерены идти дальше. Еще польза от наших таких открытых, может быть, для кого-то тягостных и длительных заседаний в том, что мы очень подробно рассматриваем всю процедуру и у тех действительно политиков, у которых серьезные намерения, если они видят, что такие ошибки совершили, есть возможность дальше исправлять и не допускать их», - сказала председатель ЦИКа Элла Памфилова в ходе заседания рабочей группы.

Кроме того, на заседании рабочей группы в пользу Александра Соловьева было возращено 399 подписей избирателей, однако этого недостаточно для его регистрации.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова вновь прошла согласованная акция оппозиции, после нее в центре столицы состоялась несанкционированная «прогулка».