РИАМО – 13 авг. В Подмосковье пройдут соревнования по триатлону IRONSTARCrocusFitness 1/8 Triathlon, местом для их проведения станет деловой центр «Крокус Сити» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта.

В рамках международного фестиваля Russian Fitness Fair 25 августа во второй раз пройдут соревнования по триатлону среди любителей IRONSTARCrocusFitness 1/8 Triathlon.

«Спортсменов ждет старт на 27,5 километров на территории «Крокус Сити» в Красногорске. Гонка IRONSTAR разделена на три этапа, которые идут непрерывно друг за другом: 500 метров (плавание), 22 километра (велогонка), 5 километров (бег)», – отмечается в сообщении.

Плавательный этап пройдет в акватории Павшинской поймы Москвы-реки.

Старт будет дан по системе rolling start с теплохода. Велосипедный и беговой маршруты проложены по территории крупнейшего в России торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 16 лет. При этом верхней планки по возрасту нет – в старшей группе будут соревноваться мужчины и женщины от 80 лет.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что в прошлом году было получено множество положительных отзывов от спортсменов о проведении этого триатлона в Красногорске.

«Уверен, что старт 25 августа станет еще масштабнее и привлечет еще больше новых участников и зрителей», – резюмировал он.