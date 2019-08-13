История коммунального работника из Воскресенска Светланы Бодровой оказалась в центре внимания СМИ. Из-за проблем с деньгами женщина нашла подработку в Москве и оказалась директором фирмы-однодневки с долгом около 2 миллиардов рублей. Светлана осталась без работы и опасается, что может лишиться жилья за долги, хотя ее адвокат обещает дойти до высших федеральных инстанций. С намерением помочь жительнице Воскресенска уже выступила омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова. Как подмосковная уборщица попала в ловушку мошенников, и что можно сделать в данной ситуации, разбиралась корреспондент РИАМО.

Ловушка на миллиард

Около трех лет назад Светлана, которая работала уборщицей служебных помещений в Воскресенске, откликнулась на заманчивую вакансию курьера в Москве с хорошей зарплатой. С этого и начались ее беды.

Как выяснил корреспондент издания «Воскресенские деловые вести», после собеседования неизвестные отвезли Светлану к нотариусу, где женщина практически не глядя подписала бумаги, согласно которым стала директором и учредителем фирмы «Реалити Плюс». «Бонусом» шел кредитный договор компании с Судостроительным банком на 32 миллиона долларов, поручителем по которому стала сама Бодрова.

Как сама Светлана рассказала в беседе с РИАМО, у нее плохое зрение – плюс 3.

«У меня зрение плохое – плюс три, очков при себе не было. Поэтому я не видела, что именно подписываю», - сказала РИАМО Бодрова.

По данным воскресенского издания, за согласие подписать бумаги Светлане заплатили 2 тысячи рублей. На предприятии, где она работала, ей задерживали заплату, так что даже небольшие деньги были для нее нелишними.

По словам самой Светланы, на собеседовании ей сказали, что в числе обязанностей нужно будет оформлять на себя фирмы, но без последствий – все автоматически снимается через пару месяцев.

Закончилось все тем, что фирма лопнула, а Светлана стала должницей суммы с большим количеством нулей.

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«Мне никто не поможет»

© пресс-служба УФССП по Московской области

О долге Светлане стало известно примерно полгода назад, когда к ней на работу пришло уведомление от приставов.

Как оказалось, сумму в 1,82 миллиарда рублей плюс исполнительный сбор в 127,4 миллиона рублей с женщины пытается взыскать Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению Центробанка у Судостроительного банка отозвали лицензию, а права по востребованию долга перешли к агентству, отмечают «Воскресенские деловые вести».

Выплатить долг суд обязал Бодрову еще в 2016 году. При этом о заседании женщина не знала. Как рассказала Светлана РИАМО, повестка в суд пришла лишь через несколько дней после заседания.

Пока Светлану не уволили, в счет погашения долга уходила половина ее зарплаты в 15 тысяч рублей. Следуя нехитрым подсчетам, становится ясно, что на выплату долга могут уйти сотни тысяч лет.

Как рассказала Светлана РИАМО, получив письмо с уведомлением о долге, работодатель ее уволил. Сейчас она без работы, и ей нечем платить долг. Она боится, что судебные приставы могут прийти к ней домой и описать имущество.

«После известия о долге у меня случился нервный срыв, сейчас – давление под 180», - поделилась Светлана Бодрова с РИАМО.

Бодрова уже ходила к адвокату и подала в суд, однако она не верит в чудесное спасение. По ее словам, адвокат готов при необходимости обращаться в высшие инстанции и даже дойти до президента. Женщина в отчаянии и не знает, как выбраться из долговой ямы.

«Проблема в том, что никто мне все равно мне помочь не сможет. Я это знаю. Мне это говорили прямо в глаза», - сказала Светлана РИАМО.

Сейчас Светлана Бодрова с мужем и младшим сыном живет в скромной «двушке». Муж Светланы уверен, что мошенники использовали ее и сбежали.

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Помощь омбудсмена

Несмотря на пессимизм Светланы, ситуацию с огромным долгом взяла на личный контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, она намерена оказать помощь в решении проблемы. По ее мнению, жительнице Воскресенска нужно помогать силами юристов и правоохранителей, ведь самостоятельно этот вопрос ей не решить.

«На первый взгляд, довольно абсурдно выглядит, что простой человек оказался должен такую огромную сумму. Подробности мошенничества пока не ясны, но мы разбираемся с этим вопросом», - сказала Семенова РИАМО.

По ее словам, сейчас Светлане очень непросто: помимо своей проблемы, она оказалась в центре внимания СМИ и, конечно, испытывает сильный стресс.

«Со своей стороны, мы непременно готовы помогать и содействовать, ведь защититься в такой ситуации крайне непросто. В первую очередь, с юридической консультацией. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы», - отметила Семенова.

По словам омбудсмена, случай со Светланой не единственный, сейчас расследуется похожее дело об отмывании денег.

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Спасет банкротство?

В свою очередь, юрист Дмитрий Курчев считает, что в данном случае налицо типичная преступная схема.

«Не хочу твердить прописные истины, но, чтобы не попасться на крючок мошенникам, нужно внимательно следить, какие документы подписываешь», - сказал Курчев РИАМО.

При подозрении, что ваши личные данные попали к злоумышленникам, обращайтесь в правоохранительные органы. Затем бегите в налоговую инспекцию и сообщите о том, что на самом деле вы никак не связаны с фирмой, советует он.

Кстати, за предоставление своих личных данных за вознаграждение с целью регистрации юрлица по закону положен штраф или исправительные работы.

По мнению юриста, в ситуации Светланы Бодровой доказать, что она фактически не являлась руководителем фирмы, будет сложно, поскольку в сделке участвовал нотариус. Это повышает доверие суда.

Как вариант, стоит проверить возможность обжалования приговора и наличие для этого оснований. Также выходом может стать обращение в суд с заявлением о банкротстве.

«Оспорить судебные акты можно на основании того, что со стороны номинального руководителя не было совершено никаких действий, связанных с реальным руководством фирмой», - заключил собеседник агентства.

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