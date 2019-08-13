РИАМО - 13 авг. Начальник участка СМУ-25 Мосметростроя Олег Гончаров спас во время отпуска в Краснодарском крае жизни пятерых человек, говорится в сообщении пресс-службы Мосметростроя.

Метростроевец приехал на отдых в пансионат «Дубрава» в Туапсинском районе с женой и маленькой дочкой по путевке от профсоюза. Три дня на курорте стояла штормовая погода. На пляже Гончаров заметил в море людей, которых волнами уносило все дальше от берега. Мужчина схватил надувной матрас и поплыл к утопающим.

«Собрав четверых мужчин на матрас, метростроевец объяснил, как действовать, чтобы двигаться в сторону берега. Сам тем временем подхватил еще одного утопающего и вплавь доставил на сушу», – говорится в сообщении.

Два часа медики приводили Гончарова в чувства и еще три дня он восстанавливал здоровье.

«Мне казалось, что мы никогда не выплывем. Берег был далеко, а сил уже не оставалось. У спасателей не нашлось катеров, лодок и водных мотоциклов. Единственное, что они смогли сделать, когда мы приблизились, это выстроиться в цепочку, кинуть нам веревку и подтянуть к себе. Коснувшись ногами земли, упал без сил», – пояснил мужчина.

В СМУ-25 Олег работает уже четыре года. Начинал мастером, был прорабом, а сейчас трудится начальником участка.