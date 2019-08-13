РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. В подмосковном Подольске во вторник отключили горячую воду в 26 домах, которые обслуживает котельная на улице Большая Ивановская, водоснабжение восстановят 15 августа, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Согласно письму МУП «Подольская теплосеть» от 12 августа 2019 года, с 13 по 15 августа горячее водоснабжение отключают в домах, обслуживаемых котельной на улице Большая Ивановская, дом №7А», – говорится в сообщении.

Воду отключили на улице Большая Зеленовская, дома №№50, 58, 6, 8, 8А, 21, Большая Ивановская, дом №14/61, Карла Маркса, дома №№44, 46, 57, Комсомольская, дома №№69, 69А, 73, 73А, 84, 86, 90А, Революционный проспект, дома №№57/22, 78/23, 80/42, 82А, 84, 88, Федорова, дома №№34, 38, 43.