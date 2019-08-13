РИАМО - 13 авг. В Подмосковье закупили семь новых беспилотников для оперативного обнаружения и ликвидации пожаров на территории лесного фонда региона, их будут использовать в филиалах ГАУ МО «Центрлесхоз» – Волоколамском, Бородинском, Луховицком-Ступинском, Клинском-Истринском, Виноградовском-Егорьевском и Подольском – «Русский лес», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

С начала пожароопасного сезона в 2019 году в лесах Подмосковья обнаружили и ликвидировали 282 возгорания. В борьбе с пожарами очень помогают дроны, которые позволяют оперативно обнаруживать возгорания, давать объективную оценку ситуации и определить площадь пожара в реальном времени. Коптеры могут обеспечить специалистов исчерпывающей информацией для составления плана тушения лесного пожара.

«У новых квадрокоптеров за компактными габаритами скрыты множество инновационных технологий и разработок, например, динамический объектив с оптическим и цифровым зумом, серьезная защита от чужеродного взлома программного обеспечения, возможность построить маршрут по заранее загруженным GPS точкам и другие», – отмечается в сообщении.

До закупки новых машин за подведомственными региональному комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» уже было закреплено 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Но новые дроны будут более удобны в работе.

БПЛА оснащены прожекторами, которые помогут при работе в условиях плохой видимости, а также сигнальными огнями. Вес одного аппарата не превышает одного килограмма, а значит его легко транспортировать.