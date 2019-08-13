РИАМО 13 авг. В Жуковском в предстоящие выходные пройдет VII ночной велопробег, участников гонки ожидает конкурс на самый необычный костюм, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках празднования Дня города, в ночь с 17 на 18 августа пройдет VII ночной велопробег. Организаторами велопробега выступили велодвижение «Жуковский», Союз предпринимателей города Жуковского и местная администрация. Регистрация участников начнется в 21:00 на площадке у городской администрации. Старт – в 23:00», – отмечается в сообщении.

Маршрут гонки пока держат в секрете.

В программе мероприятия запланирован конкурс на самый интересный костюм участника велопробега, победителя ждет интересный памятный приз.

«Обращаем внимание, что для участия в заезде необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Прошедшим будут вручены тематические подарки», – добавляется в сообщении.

Всем участникам необходимо проверить наличие передних и задних фонариков на велосипеде. Кроме того, стоит выбрать одежду со светоотражающими элементами.