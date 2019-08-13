РИАМО - 13 авг. В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории Детского Черкизовского парка в столице обустроили новые детские площадки, полностью завершить работы планируется в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.
До начала работ по благоустройству на территории парка находились три детские площадки. На двух площадках оборудование было в неудовлетворительном состоянии и не отвечало современным требованиям и нормам безопасности, а на одной площадке было изношено старое резиновое покрытие.
«Сейчас две детские игровые зоны полностью реконструированы. На третьей площадке заменили основание и покрытие, оборудование здесь не трогали, так как оно установлено совсем недавно. Ее площадь составляет около 1,5 тысяч квадратных метров», – отметил представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города.
В южной части парка среди деревьев расположилась площадка размером более 1,2 тысячи квадратных метров. Здесь появились разнообразные качалки на пружинках с изображением жирафа, мышки и динозаврика, разноплановые игровые комплексы, где можно полазить, скатиться с горки, преодолевая перед этим препятствия.
Помимо этого, здесь можно потренировать навыки альпинизма, а еще на площадке найдется место, где можно почувствовать себя в домике на дереве. Кроме того, здесь появились качели и батуты. Рядом организована парковка для велосипедов и самокатов.
Площадка появилась в северо-восточной части парка. Тут также можно воспользоваться большим игровым комплексом с двухэтажными башенками и переходами между ними. Общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров.
По окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.
Завершить благоустройство Детского Черкизовского парка планируется в текущем году.
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