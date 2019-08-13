РИАМО - 13 авг. В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории Детского Черкизовского парка в столице обустроили новые детские площадки, полностью завершить работы планируется в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

До начала работ по благоустройству на территории парка находились три детские площадки. На двух площадках оборудование было в неудовлетворительном состоянии и не отвечало современным требованиям и нормам безопасности, а на одной площадке было изношено старое резиновое покрытие.

«Сейчас две детские игровые зоны полностью реконструированы. На третьей площадке заменили основание и покрытие, оборудование здесь не трогали, так как оно установлено совсем недавно. Ее площадь составляет около 1,5 тысяч квадратных метров», – отметил представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города.

В южной части парка среди деревьев расположилась площадка размером более 1,2 тысячи квадратных метров. Здесь появились разнообразные качалки на пружинках с изображением жирафа, мышки и динозаврика, разноплановые игровые комплексы, где можно полазить, скатиться с горки, преодолевая перед этим препятствия.

Помимо этого, здесь можно потренировать навыки альпинизма, а еще на площадке найдется место, где можно почувствовать себя в домике на дереве. Кроме того, здесь появились качели и батуты. Рядом организована парковка для велосипедов и самокатов.

«Отправиться в «кругосветное плавание» на настоящем фрегате, можно на тематической площадке «Путешествия». На борту места хватит всем: кто-то может занять место капитана у штурвала, а кто-то выбирать новый маршрут для плавания, сидя в каюте, или просто покататься с горок, которые расположены на корме и носу корабля», – дополнил представитель пресс-службы.

Площадка появилась в северо-восточной части парка. Тут также можно воспользоваться большим игровым комплексом с двухэтажными башенками и переходами между ними. Общая площадь игровой зоны составит 650 квадратных метров.

По окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить благоустройство Детского Черкизовского парка планируется в текущем году.