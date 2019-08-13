РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 авг. Учитель школы №23 поселка Томилино подмосковных Люберец Михаил Мялицын получил диплом и сертификат на 50 тысяч рублей в конкурсе управленцев «Лидеры Юнармии», сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Руководитель ВПК, учитель ОБЖ школы №23 поселка Томилино Михаил Мялицын принял участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры Юнармии», где был награжден дипломом и сертификатом номиналом в 50 тысяч рублей на реализацию своего патриотического проекта», – говорится в сообщении.

Территориальное управление «Томилино-Октябрьский» поздравляет Мялицына и желает ему дальнейших успехов.

Всероссийское движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе главы министерства обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента России Владимира Путина. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.