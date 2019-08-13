РИАМО - 13 авг. В традиционном легкоатлетическом пробеге «Воскресенская верста – 2019» приняли участие около 70 жителей муниципалитета, победителям и призерам вручили подарки, кубки и дипломы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Пробег состоялся в центре города 10 августа.

«В нем (в забеге – ред.) приняли участие около 70 воскресенцев самого разного возраста, которые любят спорт, занимаются физкультурой в любую погоду. Вот и в этот раз дождь совсем не помешал отличному настроению, а лишь приободрил и сподвиг на хорошие результаты», — говорится в сообщении.

Стартовали спортсмены от Дворца водного спорта «Дельфин», далее маршрут проходил вокруг Докторовского озера, а финишировали участники на городском стадионе. Вся дистанция составляет чуть более 2,5 километров.

Победителям и призерам вручили подарки, кубки и дипломы. Самой юной участницей легкоатлетического забега стала двухлетняя Анна Куньшина, которая вместе с папой одолела всю дистанцию. Самый возрастной бегун – 72-летний Сергей Степанов. Им вручены специальные призы.

Победителей определяли в категориях: девушки и юноши до 23 лет; женщины и мужчины старше 23 лет.

В первой категории лучшее время забега показали Денис Шкребко и Дарья Ильина, во второй категории первыми завершили дистанцию супруги Дмитрий и Ирина Саловы. Спонсором соревнований выступило акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения», предоставившее победителям подарки и сертификаты.

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